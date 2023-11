Flughafen Köln/Bonn probt für den Ernstfall Was passiert, wenn zwei Flugzeuge zusammenstoßen

Köln · An Flughäfen wird regelmäßig geübt, damit in Ernstfall die Abläufe stimmen. Am Köln/Bonner Flughafen, dem zweitgrößten in NRW, ist es am Samstag soweit. Eingesetzt werden auch Blaulicht und Martinshorn. Vorsorglich hat der Airport auf diese Übung hingewiesen.

03.11.2023, 17:47 Uhr

Ein Eurowings-Flugzeug. (Symbolbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Am Köln/Bonner Flughafen wird am Samstag (9.30 Uhr) zu Übungszwecken ein Notfalleinsatz geprobt. Dabei wird der Zusammenstoß zweier Flugzeuge, die in Brand geraten, simuliert. Bei der Übung machen etwa 350 Personen mit. Darunter sind Einsatzkräfte der Feuerwehren, die Notfallpläne umsetzen sowie Passagiere und Crewmitglieder aus den Maschinen retten. Bei der Übung spielen auch geschminkte Darsteller mit, die von Rettern versorgt werden. Die Übung findet in einem Bereich statt, auf dem sonst Flugzeuge parken. Piloten versuchen viermal vergeblich die Landung in Düsseldorf Air-Baltic-Maschine aus Zürich Piloten versuchen viermal vergeblich die Landung in Düsseldorf Fluglärm-Gegner kritisieren hohe Belastung der Anwohner durch Nachtflüge Verein „Kaarster gegen Fluglärm“ Fluglärm-Gegner kritisieren hohe Belastung der Anwohner durch Nachtflüge Der Köln/Bonner Flughafen erklärte, wegen der Übung komme es am Vormittag zu einem erhöhten Aufkommen von Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn. „Der Flugbetrieb wird durch die Übung nicht beeinträchtigt“, erklärte der Airport. Beteiligt sind außer dem Flughafen die Feuerwehren der Bundeswehr und der Stadt Köln sowie Landes- und Bundespolizei. Verkehrsflughäfen müssen regelmäßig Notfallübungen absolvieren. Zuletzt war das in Köln/Bonn 2021 der Fall.

