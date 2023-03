Großeinsatz der Polizei 57-Jähriger rammt mit Mietwagen Autos am Flughafen Köln/Bonn – mehrere Verletzte

Mehrere Verletzte, sieben beschädigte Fahrzeuge und eine zerstörte Schrankenanlage: Ein offenbar psychisch kranker Mann hat am Freitagmorgen ein Bild der Verwüstung in einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn hinterlassen. Der 57-Jährige hat gegen 9.30 Uhr im Parkhaus P2 gegenüber von Terminal 2 das Fahrzeug einer Mietwagenfirma, das gerade zur Reinigung abgegeben worden war, in seine Gewalt gebracht. „Er ist dann mit dem Minibus vorwärts und rückwärts gefahren und hat mehrere geparkte Autos gerammt“, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Ein auf das Parkdeck einfahrendes Auto habe er regelrecht zur Seite gerammt.