Flughäfen in NRW : Eurowings-Streik – diese Verbindungen sind in Köln betroffen

Köln Wegen eines Pilotenstreiks fallen am Dienstag am Flughafen Köln/Bonn zahlreiche Flüge aus. Welche Strecken aktuell betroffen sind, zeigt unser Überblick.

Der Pilotenstreik bei Eurowings führt erneut zu erheblichen Einschränkungen an Deutschlands großen Airports. Am Flughafen Köln/Bonn wurden am Dienstag 35 von 63 ursprünglich geplanten Flugbewegungen storniert. Auch in Stuttgart, München und Hamburg hagelte es Absagen und viele Passagiere mit Eurowings-Tickets mussten umplanen.