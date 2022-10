Flughäfen in NRW : Eurowings-Streik – diese Verbindungen sind in Köln betroffen

Eurowings-Streik – diese Verbindungen sind in Köln betroffen

Flughäfen in NRW

Köln Wegen eines Pilotenstreiks fallen am Dienstag am Flughafen Köln/Bonn zahlreiche Flüge aus. Welche Strecken aktuell betroffen sind, zeigt unser Überblick.

Wegen eines Pilotenstreiks fallen am Dienstag auch an den beiden großen Flughäfen in NRW zahlreiche Eurowings-Flüge aus. Welche Strecken fallen aus? Ein Überblick (Stand: 18.10.2022, 07:10 Uhr)