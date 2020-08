Amtshilfe beantragt : Bundeswehr unterstützt Köln an Corona-Teststation am Flughafen

Soldaten der Bundeswehr unterstützen die Teststelle am Flughafen Frankfurt bei administrativen Aufgaben. (Archivfoto) Foto: dpa/Thomas Frey

Köln Etwa 300 Soldaten der Bundeswehr unterstützen deutschlandweit zivile Behörden auf Flughäfen und Autobahnraststätten bei der Bearbeitung der Coronatests von Reiserückkehrern. Jetzt auch am Flughafen Köln/Bonn.

Mit rund 50 Soldaten leistet die Bundeswehr am Flughafen Köln/Bonn Amtshilfe an der Corona-Teststation für Reiserückkehrer. Wie aus einer Mitteilung des Landeskommandos Nordrhein-Westfalen hervorgeht, kommen Sanitätssoldaten und Angehörige des Luftwaffentruppenkommandos Köln-Wahn zum Einsatz. Die Hilfe war zuvor durch die Stadt Köln beantragt und am 20. August genehmigt worden. Vorgesehen ist, dass die Soldaten vom 21. August bis zum 30. September bei der Bearbeitung der Aussteigekarten der Reisenden helfen.

Die Bundeswehr ist zudem auf eine größere Unterstützung bei Corona-Tests von Reiserückkehrern vorbereitet. Derzeit seien etwa 300 Männer und Frauen im Einsatz, um die zivilen Behörden auf Flughäfen oder an Autobahnraststätten zu unterstützen, sagte Generalleutnant Martin Schelleis, der den Unterstützungseinsatz koordiniert und führt, am Donnerstag in einer Telefonschalte mit Journalisten. Schelleis ist der Inspekteur der sogenannten Streitkräftebasis und damit Nationaler Territorialer Befehlshaber der Bundeswehr.

Lesen Sie auch Corona-Tests bei Heimkehr : Landespolitiker fordern Kostenübernahme durch Reisende

Binnen 48 Stunden könnten weitere 750 Soldaten für diese Hilfe eingesetzt werden, sagte er. Von Freitag an würden in Köln 49 Soldaten die Arbeit des Gesundheitsamtes unterstützen. Aktuell hätten vier Bundesländer - Schleswig-Holstein, Sachsen, Thüringen und Niedersachsen - keinen Unterstützungsbedarf bei der Testung von Reiserückkehrern gemeldet. Insgesamt habe die Bundeswehr in der Corona-Krise bisher etwa eine Million Arbeitsstunden an Unterstützungsleistungen erbracht.

(chal/dpa)