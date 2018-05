Handball: Final 4 in der Arena

Köln

Die vier besten Handballteams der laufenden Saison treffen heute und morgen beim Final 4 der Champions League in der Kölner Lanxess-Arena aufeinander. Die Halle ist mit 20 000 Besuchern an beiden Tagen komplett ausverkauft. An den Rhein kommen Paris Saint Germain, der HBC Nantes, Montpellier HB und der HC Vardar aus Skopie. Gestern gab es für die 300 akkreditierten Journalisten die Möglichkeit, im Teamhotel, dem Radisson Blu in Deutz, einige der Handballstars für Interviews zu treffen - darunter waren auch Dominik Klein (Nantes) und Nikola Karabatic (Paris). "Die Veranstaltung ist mehr, als die vier Spiele der besten Handballteams - es ist ein großes, in sich stimmiges, Event", sagte der Präsident des Europäischen Handballverbands (EHF), Michael Wiederer.