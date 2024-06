Medienberichte Zieht Film- und Medienstiftung NRW von Düsseldorf nach Köln?

Die Film- und Medienstiftung NRW wechselt laut Medienberichten von Düsseldorf nach Köln. Die Stiftung wird ihren Standort im Düsseldorfer Medienhafen aufgeben und zum Jahreswechsel in die Domstadt umziehen, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag) vermeldet. Laut der Recherche soll der neue Standort in Köln in Bahnhofsnähe sein.