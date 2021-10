Feuerwehreinsatz in Köln : Rauchentwicklung an ICE – Hauptbahnhof kurzzeitig gesperrt

Köln Am Dienstagmorgen hat sich an einem Zug, der von Frankfurt Richtung Brüssel unterwegs war, Rauch entwickelt. Die Feuerwehr sperrte den Hauptbahnhof in Köln kurzzeitig, der Einsatz ist mittlerweile beendet.

Am Dienstagmorgen hat sich an einem Waggon eines Zuges Rauch entwickelt, der Kölner Hauptbahnhof wurde daher kurzzeitig gesperrt. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr Köln auf Anfrage unserer Redaktion. Demnach wurde die Feuerwehr gegen kurz nach 8 Uhr über die Rauchentwicklung informiert, woraufhin Einsatzkräfte den Kölner Hauptbahnhof komplett sperrten.

Betroffen war ein ICE von Frankfurt Richtung Brüssel – das stellte ein Sprecher der Bahn am Vormittag klar. Die Feuerwehr hatte zuvor von einer Regionalbahn gesprochen.

„Vor Ort wurde der Zug kontrolliert und wir haben eine Rauchentwicklung unterhalb des letzten Waggons festgestellt“, sagte der Sprecher der Feuerwehr. Alle Passagiere konnten den Zug unbeschadet verlassen, verletzt wurde niemand. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 9.10 Uhr beendet, die Sperrung des Bahnhofs ist aufgehoben.

Der Zug wurde anschließend in einen Betriebsbahnhof umgeleitet und wird nun weiter untersucht. „Wahrscheinlich hat sich der Rauch wegen eines technischen Defekts entwickelt“, so ein Sprecher der Bahn.

Große Auswirkungen auf den Bahnverkehr gebe es laut dem Sprecher nicht, es könne jedoch noch vereinzelt zu Verspätungen kommen.

