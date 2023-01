Riesiger Wohnkomplex Feuerwehr löscht Brand im Kölner Uni-Center – mehrere Leichtverletzte

Das 135 Meter hohe Wohnhaus hat 968 Wohnungen in drei Gebäudeflügeln. Rund 2000 Menschen leben in dem 50 Jahre alten Haus. Der Brand wurde den Angaben zufolge gegen 18.40 Uhr gemeldet. 55 bis 60 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz, so der Sprecher.