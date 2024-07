Festnahme in Köln Drogen und Waffen sichergestellt – Polizei schnappt Dealer

In Köln konnten Zivilfahnder gemeinsam mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei am Dienstagabend (30. Juli) im Bereich des Josef-Haubrich-Hofs einen mutmaßlichen Drogendealer festnehmen. Auch die Kellerräume des 21-Jährigen wurden laut Polizei durchsucht. Neben Kokain und Cannabis in nicht geringer Menge stellten die Polizisten darüber hinaus noch Crack, Falschgeld, ein Elektroschockgerät, ein Luftgewehr und eine Schreckschusswaffe sicher.