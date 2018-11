Doping-Vorwurf bei Wettkampf: Staatsanwaltschaft Köln erhebt Anklage gegen Ex-Boxer Felix Sturm

Köln Ein Sprecher des Kölner Landgerichts bestätigte am Mittwoch, dass die Anklageschrift mit den Punkten „Selbstdoping, Teilnahme an einem Wettkampf unter Selbstdoping und gefährliche Körperverletzung“ Sturm zugestellt worden sei.

Sturm war im Anschluss an seinen bislang letzten Kampf am 20. Februar 2016 gegen den Russen Fjodor Tschudinow positiv auf das Anabolikum Hydroxy-Stanozolol getestet worden. Laut Anklageschrift habe Tschudinow am Kampf gegen Sturm unter der Voraussetzung teilgenommen, dass Chancengleichheit besteht.