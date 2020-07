Etwa 150 Personen : Feiernde am Rheinboulevard in Köln bewerfen Polizisten mit Flaschen

Feiernde am Rheinboulevard in Köln bewerfen Polizisten mit Flaschen

Die Hohenzollernbrücke (vorne), der Hauptbahnhof (r) und der Dom in Köln. (Archivbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In der Nacht zu Sonntag sind mehrere Polizeibeamte in Köln aus einer größeren Gruppe Feiernder heraus beleidigt und mit Flaschen beworfen worden.

Aus einer größeren Menschengruppe, die am Rheinboulevard in Köln-Deutz feierte, ist es in der Nacht zu Sonntag zu Flaschenwürfen auf Polizisten gekommen. Wie die Polizei Köln mitteilt, hatten Zeugen gegen 2.30 Uhr etwa 150 Menschen gemeldet, die unterhalb der Hohenzollernbrücke lautstark feierten.