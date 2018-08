FC-Köln-Fan steht wegen Schmähbanner gegen Hoffenheim-Mäzen vor Gericht

Köln Ultra-Fans des 1.FC Köln machten Dietmar Hopp immer wieder zum Ziel übelster Beleidigungen. Der TSG-Hoffenheim-Mäzen setzte sich zur Wehr. Nun musste sich ein FC-Fan vor Gericht verantworten.

Das Spruchband in der Südkurve des Kölner Rheinenergie-Stadions war nicht zu übersehen: Auf 40 Metern Breite stand „Dietmar: Morgen ins Maritim? Dein Vater wäre stolz!!!“ Es war eine Anspielung der 1.FC-Köln-Ultra-Gruppe Wilde Horde auf den Bundesparteitag der „Alternative für Deutschland“ (AfD) in einem Kölner Hotel - und eine Beleidigung Dietmar Hopps, Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim. Ein zweites Banner zeigte eine leicht bekleidete Frau in Strapsen, mit blauem Minirock, weißem BH - und den Vereinsfarben der TSG. In der einen Hand hielt die Frau auf dem Banner ein Täschchen mit dem Logo von Hopps Softwarekonzern SAP, in der anderen eine Geburtsurkunde. Darauf stand: „Name: Dietmar Hopp, Geburtsdatum: 26.04.1940, Mutter: Hure, Vater: Nazi.“