Obdachlose Frau überfallen Fall aus Köln bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“

Über eineinhalb Jahre nach einem brutalen Angriff auf eine obdachlose Frau in Köln starten die Ermittler einen neuen Anlauf zur Ermittlung der Täter. Die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ berichtet am Mittwoch über den Fall, der sich in der Nacht am 29. August 2022 ereignete. Damals war die 46-Jährige von zwei jungen Männern angegriffen und schwer verletzt worden. Die Täter prügelten mit einem massiven Gegenstand, der möglicherweise eine dunkel lackierte Dachlatte war, auf das Opfer ein und nahmen die Handtasche mit. Zuvor war die Frau aus einem Bus ausgestiegen und hatte sich an einem Kiosk etwas zu essen gekauft. Dabei war sie ins Visier zweier Männer geraten, die ihr folgten. Der Angriff geschah aber außerhalb des Blickfelds einer Überwachungskamera.