Café brennt aus Nach Explosion in Köln – Beschuldigter wieder auf freiem Fuß

Es ist die dritte Explosion in Köln in den vergangenen zehn Tagen gewesen. Zunächst ist am 16. September ebenfalls am frühen Morgen vor einer Diskothek am Hohenzollernring in der Kölner Innenstadt ein Sprengsatz detoniert, durch den der Hausmeister leicht verletzt worden ist. Zwei Tage später hat es rund 100 Meter entfernt an der Ehrenstraße eine Explosion vor dem Textilgeschäft LFDY gegeben; vor einer Filiale des Unternehmens in Amsterdam ist zuvor bereits am 24. August ein Sprengsatz detoniert. Mit der Tat in Köln-Pesch ist es jetzt bereits die sechste Detonation seit Juni in Köln, zudem kracht es seitdem landesweit immer wieder – etwa in Düsseldorf.