Experten aus Köln fordern Aufklärung : Handy-Konsum von Eltern schadet Babys

Köln Babys und kleine Kinder leiden erheblich, wenn Eltern permanent aufs Handy starren - Experten fordern mehr Aufmerksamkeit für dieses Problem. Die Auswirkungen können weitreichend sein.

„Das Thema wird total unterschätzt, wir brauchen unbedingt Aufklärung“, sagte Sabina Pauen, Entwicklungspsychologin an der Universität Heidelberg. Wenn Eltern nicht klar sei, was ihr Medien-Konsum für Folgen habe, „wird nicht genug darauf geachtet und man bekommt fünf Jahre später die Quittung“. Bindungsstörungen, ein Mangel an Empathie und Konzentrationsprobleme könnten die Folge sein. Pauen regt an, den Eltern in der frühen Phase viel mehr Begleitung anzubieten.