Kritik an Arbeitsbedingungen Mitglieder verlassen Aufarbeitungskommission um Erzbistum Köln

„Die Situation im Erzbistum ist so, dass wir unsere Arbeit nicht in Ruhe machen können“, sagte Gierden-Jülich der „Kölnischen Rundschau“ (Mittwoch). Sie habe durchaus Vertrauen in die Arbeit der anderen Kommissionsmitglieder. „Aber die besondere Situation im Erzbistum Köln macht eine konstruktive und sachbezogene Auseinandersetzung im Aufarbeitungsprozess nahezu unmöglich“, heißt es in einer am Dienstag vom Erzbistum veröffentlichen persönlichen Mitteilung von Gierden-Jülich.