1000 Zugriffe auf pornografische Seiten Was der Pornoskandal im Kölner Erzbistum enthüllt

Ist es also wieder die moralische Fallhöhe, die ein Sexualverhalten öffentlich so empörenswert macht? Jeder Mensch ist ein Sexualwesen, und dass ein Priester dank der Weihe seine Triebe aus Gründen kultischer Reinheit zeitlebens unterdrücken soll und mit tiefer Spiritualität kompensieren kann, ist bestenfalls der Traum lebensfremder Dogmatiker. Die „Enthüllungen“ in Köln sind somit kein Sonderfall. Einerseits. Andererseits aber schon. Weil nämlich die Indiskretion eines mehr oder weniger betriebsüblichen Vorgangs, gepaart mit dem Hinweis, auch „höchstrangige Kleriker“ seien involviert, das Desaster im rheinischen Erzbistum enthüllt: Es ist ein trübes Gemisch aus Verlautbarung und Angst, aus Illoyalität und mangelndem Vertrauen.