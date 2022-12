Missbrauch Erzbistum Köln verhängt keine Sanktionen gegen Whistleblowerin

Die ehemalige Mitarbeiterin der Personalabteilung, die heute als Verwaltungsleiterin in einer Pfarrei arbeitet, hatte Anfang November in einem Interview im „Kölner Stadt-Anzeiger“ neue Vorwürfe gegen den Erzbischof erhoben. Daraufhin hatte die Kölner Staatsanwaltschaft offizielle Ermittlungen aufgenommen wegen des Vorwurfs, Woelki habe eine falsche Versicherung an Eides Statt abgegeben.