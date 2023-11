Abreise trotz Bahnstreik Erstes Deutschland-Konzert der „The Celebration Tour“ von Madonna in Köln

Wer mit der Bahn anreist, muss sich aber nach Konzertende vermutlich auf einige Probleme einstellen. Denn die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat von Mittwochabend (22.00 Uhr) bis Donnerstagabend (18.00 Uhr) Warnstreiks angeordnet. Betroffen sind sowohl Regionalzüge als auch S-Bahnen. Teilweise will die Bahn Ersatzbusse einsetzen. Bei einigen S-Bahnen, die unter anderem den wichtigen Halt Köln Messe/Deutz in der Nähe der Lanxess Arena anfahren, will die Bahn zumindest ein reduziertes Angebot aufrechterhalten. Auf den Linien S1 (Dortmund-Solingen), S6 (Essen-Köln), S8 (Hagen-Mönchengladbach) und S19 (Düren-Au an der Sieg) soll zumindest ein Zug pro Stunde fahren. Alle anderen S-Bahnen fallen laut Notfahrplan aus.