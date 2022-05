Rechtsstreit gegen Boulevardzeitung : Teilerfolg für Kölner Kardinal Woelki in Verfahren gegen „Bild“

Teilerfolg für Kölner Kardinal Woelki in Verfahren gegen „Bild“

Köln Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat in einem Rechtsstreit gegen Artikel der „Bild“-Zeitung einen Erfolg und eine Niederlage erzielt. Einige Bezeichnungen wurden als unzutreffend und als Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht gewertet. Die Rede von einem „Woelki-Skandal“ beanstandete das Gericht hingegen nicht

Das Landgericht Köln entschied am Mittwoch, die Zeitung habe unzulässigerweise behauptet, dass Woelki einen „Missbrauchs-Priester“ und „Sexualstraftäter“ befördert habe. Diese Äußerungen seien unzutreffend und verstießen gegen das Persönlichkeitsrecht des Erzbischofs. Die Rede von einem „Woelki-Skandal“ beanstandete das Gericht hingegen nicht. Es handele sich um eine zulässige Bewertung eines Sachverhalts.

Weiter gab es ein Urteil zu einem „Bild“-Artikel, in dem der Autor mutmaßt, ob wegen eines „Woelki-Skandals“ und eines „Missbrauchs- und Vertuschungsskandals“ alle deutschen Bischöfe über einen gemeinsamen Rücktritt nachdächten. In diesem Fall wies das Gericht die Klage des Kardinals gegen die Bezeichnung „Woelki-Skandal“ ab. Diese Formulierung sei zulässig. Denn unter anderen habe Papst Franziskus offen kommuniziert, dass der Erzbischof bei der Missbrauchsaufarbeitung große Fehler gemacht habe. Unbestreitbar sei auch, dass es einen Missbrauchsskandal in der Kirche gebe, der vertuscht worden sei.