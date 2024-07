Zwei Erfahrungsberichte vom Tokio Hotel-Konzert „Wir wurden immer wieder eingequetscht und es kam ein Gefühl von Panik hoch“

Tokio Hotel spielen als Hauptact am Samstag beim CSD in Köln! Ich bin zwar kein riesiger Fan der Zwillinge und ihrer Band, dennoch wollte ich den Auftritt gerne sehen. Schließlich ist der Samstagabend beim Cologne Pride meist musikalisch hochkarätig besetzt, die Veranstalter sollten also alles im Griff haben und sich im Vorfeld darüber Gedanken gemacht haben, was es heißt eine Band wie Tokio Hotel kostenlos auf der Hauptbühne am Heumarkt spielen zu lassen. Schließlich haben Bill und Tom Kaulitz nicht nur einen erfolgreichen Podcast, sondern auch eine vor kurzem gestartete Netflix-Serie vorzuweisen, die sich in den Top 10 in Deutschland befindet. Es hätte also ein Abend mit besonderer Strahlkraft werden können – wurde es aber nicht.