Erdogan in Köln: Polizei sperrt Straßen rund um Moschee in Ehrenfeld ab

Am Deutzer Rhein-Ufer sind nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters inzwischen über 1000 Menschen unter dem Motto "Erdogan not Welcome" zusammengekommen. Unter den Teilnehmern befinden sich viele Deutsche, aber auch Kurden und Türken. Einige Demonstranten skandierten "Erdogan, Terrorist!". Der Polizei zufolge ist die Lage bisher friedlich. Es sei nichts über größere Zwischenfälle bekannt, sagte ein Sprecher. Eine eigens für die Anti-Erdogan-Veranstaltung errichtete Bühne am Rheinufer konnten die Demonstranten aber nicht nutzen. Sie sei falsch aufgebaut worden, die Nutzung sei deshalb untersagt, sagte ein Polizei-Sprecher.