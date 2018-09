Erdogan in Köln: Eröffnung der Ditib-Moschee in Köln-Ehrenfeld durch den Präsidenten der Türkei

Köln Der türkische Staatspräsident hat die Ditib-Moschee in Köln-Ehrenfeld eingeweiht. Seine mehr als halbstündige Rede verband er mit politischen Forderungen an die Bundesrepublik. Alle Details im Liveblog.

Mit etwa einer Stunde Verspätung hat Recep Tayyip Erdogan die Ehrenfelder Moschee eröffnet. In seiner Rede erhob er mehrere politische Forderungen an Deutschland und die Welt - in Bezug auf doppelte Staatsbürgerschaft, den gemeinsamen Kampf gegen den Terror und die Auslieferung von in der Türkei verurteilten Gülen-Anhängern und Journalisten.