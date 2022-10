1576 Stufen in 11:40 Minuten : 53-jähriger Kölner auf Platz 4 beim Treppenlauf im Empire State Building

1576 Stufen in 11:40 Minuten

Köln Der Deutsche Athlet Görge Heimann hat beim legendären Treppenlauf auf das Empire State Building in New York den vierten Platz belegt. Der Sieger war gut eine Minute schneller.

Der 53-jährige Kölner schaffte die 1576 Stufen bis zum 86. Stockwerk am Donnerstag laut Veranstalter in 11:40 Minuten. Sieger wurde Wai Ching Soh aus den USA in 10:44 Minuten. Es war Heimanns zweiter Start nach 2016, als er Fünfter wurde. Einen Sieg hatte er im Vorfeld wegen der starken Konkurrenz ausgeschlossen, aber einen vorderen Platz und eine neue Bestzeit angepeilt.