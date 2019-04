Suche mit Spürhund bislang erfolglos : Elfjähriger Junge in Köln vermisst

Köln Ein elfjähriger Junge ist in Köln verschwunden. Der Junge hatte sich am Vormittag vom Schulgelände entfernt und ist seitdem weg. Die Polizei hat bei der Suche nach dem Kind auch einen Spürhund eingesetzt.

Der Junge heißt Daniele Bastian Lohner und wohnt mit seiner Familie in Köln-Chorweiler. Der Elfjährige ist am Freitag gegen 10.30 Uhr unerlaubt von der Schule in der Auguststraße in Nippes verschwunden. Die Suche nach ihm, auch mit Unterstützung eines Mantrailer-Hundes, verlief ergebnislos.