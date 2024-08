Gegen Zahlung von Geldauflagen Verfahren wegen Einsturz des Kölner Stadtarchivs wird vorläufig eingestellt

Hintergrund des Prozesses ist der Einsturz des Stadtarchivs, der sich am 3. März 2009 aufgrund von Bauarbeiten an der Nord-Süd-Stadtbahn ereignet hatte. Dadurch stürzten auch zwei angrenzende Wohngebäude in der Severinstraße ein, zwei Menschen starben. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte in dem Strafprozess zwei der Angeklagten zur Last gelegt, es als Bauleiter einer beauftragten Arbeitsgemeinschaft unterlassen zu haben, Hinweisen auf Mängel bei der Errichtung einer Baugrube und der Montage einer Schlitzwand nachzugehen und diese abzustellen. Dadurch sei es zu Undichtigkeiten und zu einem schlagartigen Zutritt großer Wasser- und Bodenmassen in die Baugrube und dem Einsturz der Gebäude gekommen.