Ebertplatz in Köln : Mann bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

Der Ebertplatz in Köln gilt als Brennpunkt, es gab dort bereits mehrere Gewalttaten. Im August 2019 starb dabei ein Mann (Archivbild). Foto: dpa/Marius Becker

Köln Bei einem Streit in der Kölner Neustadt-Nord am Ebertplatz ist am Freitagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 25-Jähriger.

Eine Zeugin habe gegen 21 Uhr eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen zwei Personen auf dem Ebertplatz angezeigt, teilte die Polizei mit. Ein 34-jähriger Mann sei dabei mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden.

Noch am Tatort stellte die Polizei den 25-jährigen Tatverdächtigen. Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar, hieß es. Eine Mordkommission wurde eingesetzt.

(top/dpa)