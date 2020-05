Durchsuchungen auch in NRW : Handel mit Online-Tickets der Deutschen Bahn - Polizei fasst mutmaßliche Betrügerbande

Durchsuchungen auch in NRW

Köln Der Bundespolizei hat zehn Wohnungen durchsucht und jede Menge Tickets der Deutschen Bahn sichergestellt, die mit gestohlenen Kreditkartendaten gekauft worden waren. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 600.000 Euro.

Am frühen Sonntag haben 200 Einsatzkräfte der Bundespolizei in Begleitung von mehreren Staatsanwälten zehn Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bremen und Bayern durchsucht. Im Fokus der Ermittlungen stehen 15 Beschuldigte im Alter von 24 bis 42 Jahren.