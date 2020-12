Bargeld und Pistole im Gefängnis : Durchsuchungen in Kölner JVA nach mutmaßlichem Zellen-Video

Durchsuchungen in Kölner JVA nach mutmaßlichem Zellen-Video

Hinter einem Zaun und Stacheldraht sind Fenster der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Köln zu sehen. (Archivfoto) Foto: dpa/Marius Becker

Köln Ein Internetvideo hat zu einer Durchsuchung in der Justizvollzugsanstalt Köln geführt. Auf dem Video waren Waffen und weitere verbotene Gegenstände zu sehen, allem Anschein nach in einer Gefängniszelle.

Ein womöglich in einer Zelle entstandenes Video mit einer Waffe hat zu Durchsuchungen in der Kölner Justizvollzugsanstalt geführt. Das teilte ein Sprecher der Landesjustizvollzugsdirektion am Mittwoch mit. Waffen oder andere verbotene Gegenstände seien allerdings nicht gefunden worden. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.