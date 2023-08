Einsatz in Düsseldorf, Köln und Aachen Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen – Marihuana und Kokain entdeckt

Ermittler haben in Köln und Düsseldorf drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und bei Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen unter anderem Drogen, eine Schusswaffe sowie Bargeld gefunden. Bei der Aktion von Polizei und Zoll seien am Mittwochmorgen drei Haftbefehle vollstreckt sowie neun Wohn- und Geschäftsräume in Köln und Aachen durchsucht worden, teilten Polizei, Zollfahndungsamt Essen und Staatsanwaltschaft Köln gemeinsam mit.