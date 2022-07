Beim Klettern auf Güterwaggon : 14-Jähriger in Düren bei Stromschlag schwer verletzt

Düren Durch einen Stromschlag ist ein 14-jähriger in Düren durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Bei Klettern auf einem Güterwaggon kam der Junge an eine Oberleitung. Immer wieder kommt es zu derartigen Unfällen.

Ein 14-Jähriger ist im nordrhein-westfälischen Düren durch einen Stromschlag aus einer Bahnoberleitung schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Montag in Köln mitteilte, kletterte der Jugendliche am Freitag am Bahnhof der Stadt auf einen Güterwaggon und kam dabei den Leitungen zu nah. Es kam zu einem sogenannten Lichtbogen. Gleichaltrige Begleiter wählten den Notruf.