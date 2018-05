Drogenrazzia in Bonn, Köln, Alfter, Bornheim und Niederkassel

Drogenrazzia in Bonn und Köln

Polizei-Razzia gegen Drogenhandel in Bonn und in anderen Orten. Foto: dpa, hka tba

Bonn Mehr als 300 Einsatzkräfte der Polizei sind am frühen Dienstagmorgen zu einer Razzia in Köln, Bonn und Umgebung ausgerückt. Es geht um Marihuana und harte Drogen wie Kokain.

Verdächtige werden festgenommen und etwa 30 Wohnungen durchsucht: Mit Hubschrauber und Hunden geht die Polizei in Bonn und Umgebung am frühen Dienstagmorgen gegen Rauschgifthandel vor. Es geht um Marihuana und Kokain.

Mehr als 300 Einsatzkräfte der Polizei sind am frühen Dienstagmorgen zu einer Drogenrazzia in Bonn und Umgebung ausgerückt. Die Ermittler durchsuchten etwa 30 Wohnungen in Bonn, Köln, Alfter, Bornheim und Niederkassel, wie ein Sprecher sagte. Der Schwerpunkt der Razzia liege im Bonner Stadtteil Tannenbusch, der als Drogenumschlagplatz für die Region genutzt werde.