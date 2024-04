Dreieck Heumar Am Wochenende A3 Richtung Frankfurt gesperrt

Wegen Arbeiten am Autobahn-Dreieck Heumar auf dem Kölner Ring steht dort am Wochenende eine Teilsperrung der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt an. An dem Autobahn-Knotenpunkt im Südosten von Köln werde dann die Zufahrt in Richtung Frankfurt einseitig gesperrt, teilte die Deges, die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, am Dienstag in Düsseldorf mit. Der Verkehr werde umgeleitet über die Autobahn 59 in Richtung Bonn sowie von dort über die Autobahn 560 zurück auf die A3. Die Teilsperrung dauert von Freitag, 19. April, 20 Uhr, bis Montag, 22. April, 5 Uhr. In dieser Zeit soll für künftige Bauarbeiten eine neue Verkehrsführung, etwa durch gelbe Linien, auf der Fahrbahn markiert werden.