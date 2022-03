Mitangeklagter hat laut Anwalt starke Schmerzen : Drach-Prozess in Köln erneut vertagt

Köln Nach rund eineinhalbstündiger Verhandlungsdauer ist der Prozess gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach am Mittwoch schon wieder vertagt worden. Der Grund: Drachs Mitangeklagter litt nach Angaben seines Anwalts unter „sehr schweren Schulterschmerzen“.

Im Anschluss an eine rund 45-minütige Beratung des Gerichts teilte der Vorsitzende Richter mit: „Wir werden heute die Hauptverhandlung nicht weiterführen können.“ Der Prozess wurde zunächst auf Freitag vertagt. Der 53 Jahre alte Mitangeklagte soll am Donnerstag im Gefängnis geröntgt werden. Je nach Befund soll dann entschieden werden, ob der Niederländer, wie von seinen Verteidigern gefordert, auch noch einer Computertomographie unterzogen wird.

Am Mittwochmorgen war Drach erstmals seit Prozessbeginn Anfang Februar mit einem Hubschrauber aus der JVA in Köln-Ossendorf zum Kölner Landgericht geflogen worden. Dort findet der Prozess unter schweren Sicherheitsmaßnahmen statt. Drach werden Raubüberfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und im hessischen Limburg zur Last gelegt. Dabei soll er zwei Wachleute angeschossen und schwer verletzt haben, weshalb dem 61-Jährigen neben schweren Raubs auch versuchter Mord zur Last gelegt wird. Der Mitangeklagte soll Drachs Komplize gewesen sein.