Drach-Prozess in Köln Früherer Mitangeklagter soll erneut als Zeuge aussagen

Im Prozess gegen Reemtsma-Entführer Thomas Drach soll dessen ehemaliger Mitangeklagter nun doch erneut in den Zeugenstand. Das bestätigte eine Pressesprecherin des Kölner Landgerichts am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Demnach ist der 55 Jahre alte Niederländer, dessen Verfahren im Sommer aus gesundheitlichen Gründen vom Drach-Prozess abgetrennt worden war, für den 23. November als Zeuge geladen. Das Gericht kam damit einem am Mittwoch von den Drach-Verteidigern gestellten Beweisantrag nach. Laut dem Antrag sei der 55-Jährige in der Lage, Drach zu entlasten.