Domschweizer am Kölner Dom: Zwischen Bikini und Bratwurst

Zwischen Bikini und Bratwurst am Kölner Dom

Köln Eines der bekanntesten Bauwerke Deutschlands und die meistbesuchte Kirche des Landes ist der Kölner Dom mit 20.000 bis 30.000 Besuchern täglich. Dort Ordnung zu halten, ist Aufgabe der Domschweizer. Ein Ortsbesuch.

Fabian Frerich traut seinen Augen nicht. Er schaut zu seinem Kollegen, doch der sieht das gleiche: Einige Damen im Bikini wollen den Kölner Dom betreten. Das verstößt natürlich gegen die Kleiderordnung des Gotteshauses – und Domschweizer Frerich spricht die Frauen an. Die zeigen sich überrascht – sie kommen von einem Footballspiel, bei dem sie ihre Männer angefeuert haben. Jetzt wollen sie zur Messe und haben ganz vergessen, wie leicht sie immer noch bekleidet sind. Die Kirche können sie heute nicht besuchen.

Bereits seit acht Jahren ist Fabian Frerich als einer von rund 30 Domschweizern in der Kölner Kathedrale tätig. Bei Messen führt er den Priester zum Altar, ansonsten entzündet er Kerzen, unterstützt den Küster und sorgt vor allem für Ruhe und Ordnung. Bekleidet ist er dabei stets mit dem rot-schwarzen Talar der Domschweizer, der von Ortsfremden schon mal mit einer Kardinalsrobe verwechselt wird. Dann muss Frerich erklären, kein Priester zu sein und daher keinen Segen spenden zu können.

Gerade im Sommer kommen viele leicht bekleidete Menschen, manche aus Sicht der Dom-Verantwortlichen eben zu leicht. Knie und Schultern sollten bedeckt sein, immerhin geht es in eine Kirche. Zuweilen werden die Besucher dann abgewiesen, obwohl die Domschweizer abwägen: Kommt eine Mutter mit kleinen Kindern, denen sie die Kirche zeigen will, wird sie hereingelassen, auch wenn sie vielleicht unbedeckte Schultern hat. Sonst kämen die Kinder ja gar nicht in den Dom.