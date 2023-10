Wrestling-Highlight Diese WWE-Stars kommen nach Köln

Auf Wrestling-Fans wartet am 26. Oktober ein Highlight in der Kölner Lanxess-Arena: Gleich mehrere Superstars der World Wrestling Entertainment (WWE) kommen in die Domstadt.Mit dabei sein sollen unter anderem Publikumsliebling Sami Zayn und Rhea Ripley. Laut Website der Arena sollen auch Cody Rhodes, „The Ring General“ Gunther, Seth „Freakin“ Rollins, The New Day, Liv Morgan, Shinsuke Nakamura, Raquel Rodriguez, Kevin Owens und weitere Stars nach Köln kommen.