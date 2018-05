Musik : Diese Legenden sterben nie

Für einen Abend kommen Musiklegenden wie Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse, Jimi Hendrix unf Kurt Cobain zu einem außergewöhnlichen Konzert zusammen. Foto: Oliver Fantitsch

Köln Vom 7. bis zum 12. August kommt die außergewöhnliche Hommage an große Stars, "The 27 Club", beim diesjährigen Sommerfestival in die Kölner Philharmonie.

Sie hatten außergewöhnliches Talent, waren geniale Künstler und haben mit ihren Songs Musikgeschichte geschrieben. Mit 27 Jahren starben sie alle unter tragischen Umständen und gingen so ungewollt eine bizarre Verbindung ein - sie wurden Mitglied im "27 Club", denn ihr Lebensmotto lautete "Live fast, love hard, die young".

Eine Show, die beim Sommerfestival in der Philharmonie vom 7. bis zum 12. August erstmals in Köln zu sehen ist, zollt diesen großen Musikern Tribut. Für ein Konzert kommen Blues-Urgestein Robert Johnson, Ex-Rolling-Stone Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joblin, Kurt Cobain und die Soul-Lady Amy Winehouse noch einmal live auf die Bühne und verzaubern ihr Publikum mit dem Besten, was die Musikgeschichte der vergangenen 100 Jahre zu bieten hat.

Die Idee, 13 handverlesene britische Musiker in die Rollen ihrer großen Idole schlüpfen zu lassen, hatte der Autor und Regisseur Toby Gough: "Diese ist nach dem Tod von Amy Winehouse entstanden. Für das Edinburgh Festival haben wir eine Show geschaffen, welche die Geschichte dieser ungewöhnlichen Musiker erzählt und sie auf der Bühne zusammenbringt. Ihre unglaubliche Musik wird dabei regelrecht zelebriert. Die Fans gehen auf Zeitreise und feiern mit ihren Idolen. Die Genres reichen vom Blues über Rock bis zum Soul, von den Rolling Stones über die Doors bis zu Nirvana", schwärmt der Brite.

Goughs Arbeit geht stets über die Grenzen von Kulturen, Kontinenten und Konventionen hinaus. Während des Kriegs in Bosnien erreichte der Schotte zum Beispiel Sarajevo durch einen Abwassertunnel, um zusammen mit Nigel Osborne und dem Sarajevo Philharmonic Orchestra die Opera Europa zu leiten. Auch bei "Der Sturm", das mit Kylie Minogue und den Mitgliedern der Royal Shakespeare Company auf Barbados aufgeführt wurde, führt Gough Regie. Weitere Shows mit seiner Handschrift sind "Lady Salsa" oder "The Bar at Buena Vista".

Die Suche nach den passenden Darstellern für "The 27 Club" war eine Herausforderung: "Wir haben lange und intensiv gecastet, um die besten Leute zu bekommen. Fündig wurden wir zum Beispiel bei der UK-Show 'The Voice'. Jeder Darsteller muss ein sehr guter und sehr talentierter Musiker sind und mit seiner Stimme und dem Aussehen zu den einzelnen Legenden passen. Das war schwierig, aber wir haben es geschafft. In Köln werden die besten Leute auf der Bühne stehen, die es für diese Rollen gibt", verspricht Gough.

Die zweistündige Show ist ein Gesamtprodukt aus verschiedenen Komponenten. Dazu gehören die Darsteller und ihre Kostüme genauso wie die starke Liveband und das besondere Lichtdesign. Für Letzteres sind Roland Greil und Patrick Woodroffe zuständig, die bereits Tourneen der Rolling Stones, Elton John und Genesis ins rechte Licht gesetzt haben. "Es sind 100 Jahre Musik, die wir als große Theatershow inszenieren. Der rote Faden ist dabei die Geschichte von Menschen, die ihr Leben zu schnell gelebt haben und die unter teils tragischen und teils auch mysteriösen Umständen gestorben sind. Jede Geschichte ist einzigartig, und man fragt sich, was für ein Geheimnis hinter den Todesfällen steckt."

Für ihn persönlich sind Jimi Hendrix und Jim Morrison wichtige Idole gewesen. Aber auch Amy Winehouse und ihre Musik verehrt er. "Jedes Mitglied des 27 Clubs hat seine ganz eigene natürliche Genialität, die ihn bis heute so unsterblich macht. Das berührt und begeistert die Menschen bis heute. Alle an einem Abend zusammenzubringen, ist außergewöhnlich. Das dürfte auch in einer so großen Partystadt wie Köln gut ankommen."

Stephan Eppinger

(RP)