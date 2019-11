Weihnachtsmarkt 2019 am Kölner Dom

Wann: 25. November bis 23. Dezember 2018

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 11 bis 21 Uhr, Donnerstag und Freitag von 11 bis 22 Uhr und Samstag von 10 bis 22 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt direkt am Dom gehört zu den beliebtesten Märkten in Köln. Mit mehr als 150 Ständen ist es auch einer der Größten. Auf einer Bühne spielen Bands launige Musik und an den Ständen gibt es jede Menge Kunsthandwerk.