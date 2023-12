Heilige Familie mit Prostituierten in Köln Milieu-Krippe wird 25 Jahre alt – Kampf gegen Vorurteile

Das Milieu ist in den alten Straßenzügen der Stadt dargestellt. Diese Kulisse nutzt Marx, um gesellschaftliche Reizthemen aufzugreifen. „In diesem Jahr ist es das Thema 'die sind so'. Wir wissen alle, wie andere sind, obwohl wir sie gar nicht kennen. Die Moslems sind so, die Juden sind so, die Schwulen sind so, die Transgender sind so. Die sind alle so, wir wissen es - wir haben Vorurteile“, sagt der 69-Jährige.