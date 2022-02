In der Karnevalshochburg Köln werden am Rosenmontag (ab 10 Uhr) Zehntausende Menschen zu einer Friedensdemonstration erwartet. Einzelne Persiflagewagen stehen an der Strecke, die durch die Kölner Innenstadt führt. Hier ein Wagen mit dem Motiv „Gute alte Zeit“, der auf dem Neumarkt steht.