Verkürzte Spielzeit auferlegt Alle Infos zur Deutzer Kirmes auf einen Blick

An der Deutzer Werft in Köln dürfen sich Kirmes-Fans wieder auf Achterbahnen, Riesenrad, Zuckerwatte und Co. freuen. Am 8. April soll die Frühlingskirmes ihre Pforten öffnen. Neue Auflagen der Stadt Köln bringen die Veranstalter und die Schausteller aber in Schwierigkeiten: Viele Details stehen dieses Jahr noch nicht fest. Was bisher bekannt ist.