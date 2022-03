Weltneuheit „Pandora“ : Am 16. April startet in Köln wieder die Deutzer Kirmes - alle Infos auf einen Blick

Am 16. April startet in Köln wieder die Deutzer Kirmes - alle Infos auf einen Blick

Am 16. April geht es in Deutz los. (Archivbild) Foto: Gemeinschaft Kölner Schausteller/Irma Vollmer

Köln Nachdem im vergangenen Jahr die Deutzer Kirmes in Köln durch die „Happy Colonia“ – einem temporären Freizeitpark – ersetzt wurde, findet das Volksfest 2022 wieder statt. Wir haben für Sie alle Infos im Überblick.

An der Deutzer Werft dürfen sich Kirmes-Fans wieder auf Achterbahnen, Riesenrad , Zuckerwatte und Co. freuen. Im April eröffnet wieder die Deutzer Kirmes für zwei Wochen in Köln .

Geplant sind insgesamt zwei Familientage. Am Mittwoch, 20. April, und Mittwoch, 27. April. An den beiden Tagen gibt es Ermäßigungen für Familien.

Es gibt an verschiedenen Buden Getränke sowie süße und herzhafte Snacks. Der Veranstalter Gemeinschaft Kölner Schausteller (GKS) hat aber auch ein paar neue Attraktionen parat. So gibt es neben den klassischen Fahrgeschäften wie Break-Dancer und Autoscooter eine Weltneuheit. Bei „Pandora“ werden gleichzeitig 16 Fahrgäste mit Überschlägen 13 Meter in die Höhe katapultiert und auch noch um die eigene Achse gedreht. Beim „Aeronaut“ können Fans eine Aussicht in 80 Metern Höhe beim Kettenflieger genießen. Ein Astronautentraining können Gäste auf Apollo 13 absolvieren. Nachdem man durch das sieben Meter hohe Spaceshuttle in dem Fahrgeschäft Platz genommen hat, geht es mit 120 km/h in 55 Metern über Kopf.