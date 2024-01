Mögliches Anschlagsziel Deutzer Kirmes BKA gibt Information an Kölner Polizei nicht weiter

Die Bundesanwaltschaft und die niederländische Justiz hatten am 6. Juli 2023 insgesamt neun Terrorverdächtige festgenommen, die sich dem IS-Ablegers „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ (ISPK) zurechneten. Der Generalbundesanwalt hatte damals bereits berichtet, dass davon auszugehen sei, dass mögliche Anschlagsziele in Deutschland ins Visier genommen und mögliche Tatorte ausgekundschaftet worden seien. Die Gruppe soll auch Kontakt zu den Männern gehabt haben, die in Anschlagspläne auf den Kölner Dom an Silvester verwickelt sein sollen.