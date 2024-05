ICEs betroffen Streckensperrung – Bahn legt Verbindung Köln-Frankfurt lahm

Die Bahn hat Einzelheiten zu der geplanten Vollsperrung der ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt/Main vom 16. Juli bis zum 16. August bekannt gegeben. In dem Zeitraum würden zwischen Siegburg/Bonn und Frankfurt-Stadion Schienen erneuert, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag in Düsseldorf.