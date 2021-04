Nach der Generalprobe zur „Götterdämmerung“ : Kölner Ordnungsdienst löst illegale Party im Opernhaus auf

Köln Schauspieler, Opern-Beschäftigte und Zuschauer der Generalprobe trafen sich trotz Corona im Außenbereich zur Feier mit reichlich Alkohol und ohne Masken. Der Ordnungsdienst der Domstadt hatte Mühe, die Party zu beenden.

Köln zählt zu den Städten in Nordrhein-Westfalen, deren Inzidenz über dem Landesschnitt liegt. Entsprechend gelten in der Domstadt strenge Corona-Regeln, Versammlungen mit mehr als fünf Personen in der Öffentlichkeit sind verboten. Etlichen Mitwirkenden an der Oper „Götterdämmerung für Kinder“, deren Generalprobe am vergangenen Samstag stattfand, war das offensichtlich egal. Wie in guten alten Zeiten feierten nach internen Angaben des Kölner Ordnungsdienstes, die unserer Redaktion vorliegen, bis zu 25 Personen im Außenbereich der Oper eine illegale Pary, bei der auch noch reichlich Alkohol floss. Wegen des Umbaus des Gebäudes in der Innenstadt finden Aufführungen und Proben der Kölner Oper derzeit im rechtsrheinischen Staatenhaus statt.