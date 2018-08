Demo in Köln: „Köln gegen Rechts“ demonstrieren am 18.8.2018 gegen „Patrioten NRW“

Polizeieinsatz in Köln : „Köln gegen Rechts“ demonstriert am Samstag gegen „Patrioten NRW“

Köln In Köln kann es am Samstag in der Innenstadt zu Einschränkungen kommen, da mehrere Demos statt finden. Zwei linke Bündnisse demonstrieren gegen einen Aufzug der rechtsgerichteten „Patrioten NRW“.

Die Kölner Polizei ist am Samstag mit zahlreichen Beamten im Einsatz, um drei Demonstrationen in der Innenstadt zu begleiten. Auf dem Breslauer Platz versammeln sich laut einer Sprecherin um 14 Uhr die „Patrioten NRW“, um für Meinungsfreiheit zu demonstrieren. 150 Teilnehmer der dem rechten Spektrum zugehörigen Gruppe sind angemeldet. Die Demonstranten wollen vom Hauptbahnhofs durch das Kunibertsviertel ziehen.

Die Bündnisse „Köln gegen Rechts“ und „Kein Veedel für Rassismus“ haben Gegenveranstaltungen angemeldet. Treffpunkte sind um 13 Uhr der Ebertplatz und der Felix-Rexhausen-Platz der Nähe des Eigelstein-Viertels. Etwa 200 Teilnehmer werden erwartet.



Die Polizei geht von einem friedlichen Verlauf aus. Sperrungen werden nach Bedarf eingerichtet, wie die Polizeisprecherin sagte.

