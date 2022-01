250 Jecken feiern in Kölner Hotel : „Karneval feiern ist erlaubt, man muss nur wissen wie“

250 Jecken feiern in Kölner Hotel

Köln Karneval trotz Corona: Der Kostümhändler Deiters veranstaltet zurzeit an jedem Wochenende Karnevalsfeiern mit mehreren Hundert Besuchern. Alle Vorgaben der Corona-Schutzverordnung würden eingehalten, meint der Veranstalter.

In einem Kölner Hotel wollen am Samstagabend (18 Uhr) bis zu 250 Jecken Karneval feiern. Bei der Veranstaltung gelte die 2G-plus-Reglung, die Besucher hätten feste Plätze an Tischen und würden mit Essen bewirtet, sagte ein Sprecher des Kostümhändlers Deiters. Alle Vorgaben der Corona-Schutzverordnung würden eingehalten. „Karneval feiern ist erlaubt, man muss nur wissen wie.“