Debatte um Gebetsruf : Köln will Muezzinruf ab Mitte Oktober erlauben

Die Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld. Foto: dpa/Christoph Driessen

Exklusiv Köln Um künftig freitags den Muezzinruf an der Kölner Zentralmoschee erschallen zu lassen, hatte die Ditib einen Antrag gestellt und die notwendige Schallprognose einigereicht. Dem will die Stadt Köln wohl nun entsprechen. Es gibt nur noch kleine Nachfragen, der notwendige Vertrag könnte in den nächsten Tagen geschlossen werden. Ab 14. Oktober könnte der Ruf dann in Köln zu hören sein.